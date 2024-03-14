托卡耶夫总统接见总检察长

阿斯洛夫总检察长向托卡耶夫总统就法律援助和追捕境外犯罪分子国际合作成果进行了报告。据他介绍，多个共鸣的刑事案件的嫌疑人已被逮捕，并遣返哈萨克斯坦接受审判。

总检察长表示，目前与欧洲委员会、国际刑警组织、经合组织和欧安组织等国际组织就资产返还问题达成了相互谅解。

据他介绍，对国家经济投资2.7 万亿坚戈的 220 名投资者提供了法律援助。根据开展的有效工作成果，投资者对国家权力机构的信心进一步增强。

会谈中，双方就地方政府为吸引直接投资采取的相关工作实际情况进行了讨论。

与此同时，托卡耶夫总统还听取了有关国内犯罪状况，以及旨在确保公民在刑法领域的宪法权利的相关措施报告。

最后，托卡耶夫总统指示进一步加强国家法治，采取措施保护公民和企业家免受犯罪分子的侵害。

总统指出，对授权机构有关投资项目的决定有效使用“检察官过滤器”非常重要。在这方面，总统强调有必要加强对上述机构投资数据正确性的监管和责任。

国家元首表示，有必要广泛使用现代技术来搜查和返还非法出口资产。

【编译：小穆】