托卡耶夫总统接见金融监管署署长

会谈中，埃利玛诺夫向总统就金融监管署主要工作成果和未来工作计划进行了汇报。

向国家元首通报了300起刑事案件调查结果。受影响的公民已获得约200亿坚戈的赔偿。金融金字塔组织者以加密货币形式获得的价值 22 亿坚戈的犯罪收益被冻结。捣毁黑社会性质的犯罪集团6个，其中包括1个跨国集团。重大基础设施项目的实施防止了230亿坚戈预算资金的滥用。

总统听取了有关防止木材和铁非法出口领域开展的相关工作报告。据他介绍，一起大规模非法运输燃油和润滑油的阴谋也已被捣毁。

埃利玛诺夫就保护公民免受金融欺诈并减轻债务负担领域正在采取的措施进行了介绍。根据相关工作结果，发现非法经营的小型金融机构网络，受影响公民达32.7万人，造成的损失达300亿坚戈。此外，捣毁了传销金融窝点24个。为防范此类事件发生，警方封锁了5600个传播诈骗信息的网站，关闭了30个共计2.2万余人的群聊和账号。

托卡耶夫总统听取了正在采取预防措施，防止年轻人参与犯罪活动的报告。其中，举办金融安全课2800所，覆盖学生56.7万人次。此项工作在100所高校开展，涉及学生10万余名。

金融监管署署长表示，有关打击洗钱的立法修正案已提交议会审议。该法案一旦通过，哈萨克斯坦将在技术上完全遵守金融行动特别工作组的标准。

最后，国家元首指示继续预防经济犯罪，减少影子营业额份额，打击非法资产洗钱，提高民众的金融知识水平。

【编译：小穆】