新冠期间哈萨克斯坦建立的模块化方舱医院现在处于什么状态？

2020年3月，世界卫生组织正式宣布新型冠状病毒感染为全球大流行。哈萨克斯坦共和国政府在同月做出决策，判定需紧急建设新的医疗机构，以扩大医疗保健系统的储备能力，并为抗击COVID-19疫情提供紧急援助。很快，在全国的主要城市，建立起了首批的16座可以快速拆卸的模块化医院和收治中心。其中阿拉木图2座，阿斯塔纳、科克舍套、阿特劳、库勒萨热、塔勒德库尔干、乌拉尔、库斯塔奈、克孜勒奥尔大、阿克套、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔、杰兹卡兹甘、突厥斯坦和奇姆肯特市均为1座。

这些医院和中心均配备有现代化的CT、X射线，超声设备，并拥有自己的实验室，可在实验室进行所有类型的研究，包括冠状病毒PCR诊断。其中，位于阿拉木图市的首座模块化医院设有300张病床位，有效使用期可达50年。

随着冠状病毒大流行的结束，这些快速搭建用于满足应急需求的模块化医院也完成了使命，并由卫生部转而交付给了各地城市卫生管理部门自行管理。根据卫生部的消息，首批建成的16座模块化医院中，目前仅有阿特劳和库勒萨热市的两座医院被关闭，而其他模块化医院仍处于使用当中，主要用途也改为了常规医院性质。

其中，位于科克舍套的模块化医院被更名为国立科克舍套市综合医院，主要收治各类传染病患者。

位于塔勒德库尔干的模块化医院作为州立传染病医院继续开展工作。

位于乌拉尔的模块化医院被已改建成拥有100张麻疹感染床位、50个支气管肺疾病康复床位、30张隔离床位和20张紧急床位的感染病专科医院。

位于库斯塔奈的模块化医院更名为“库斯塔奈州立儿童医院“，目前仍在使用当中。

克孜勒奥尔达州快速建成的模块化医院在大流行后更名为“克孜勒奥尔达州癌症康复中心“，用于收治接受抗癌治疗的患者。

阿克套的模块化医院作为“曼格斯套州州立综合医院“运行当中。

巴甫洛达尔的模块化医院最为州立综合医院的感染病分部开展工作。

彼得罗巴甫尔的模块化医院目前隶属于州立肺结核中心，收治结核病患者。

突厥斯坦的模块化医院拥有200个病床位，目前是市综合医院的有机组成部分。

杰兹卡兹甘模块化医院目前历史与州立综合医院，作为皮肤科和儿科病房使用。

位于阿拉木图的两座模块化医院合计拥有580个病床位，目前作为普通医院为市民们提供服务。

位于阿斯塔纳的模块化医院当前隶属于市综合医疗中心所有，作为中心的纾缓治疗部门开展日常工作。

位于奇姆肯特的模块化医院经过重组后，用途变更为儿童医院。

【编译：木合塔尔·木拉提】