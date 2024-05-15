新冠期间哈萨克斯坦建立的模块化方舱医院现在处于什么状态？
（哈萨克国际通讯社讯）在此前的COVID-19大流行期间，为缓解医院病床压力，哈萨克斯坦在全国多个地区建造了可快速装卸的模块化医院和传染病病人隔离收治中心。大流行疫情结束已有一段时间，这些作为应急措施而建立起来的模块化医院如今又处于一个什么样的状态？哈通社记者为此联系了卫生部，并得到了解答。
2020年3月，世界卫生组织正式宣布新型冠状病毒感染为全球大流行。哈萨克斯坦共和国政府在同月做出决策，判定需紧急建设新的医疗机构，以扩大医疗保健系统的储备能力，并为抗击COVID-19疫情提供紧急援助。很快，在全国的主要城市，建立起了首批的16座可以快速拆卸的模块化医院和收治中心。其中阿拉木图2座，阿斯塔纳、科克舍套、阿特劳、库勒萨热、塔勒德库尔干、乌拉尔、库斯塔奈、克孜勒奥尔大、阿克套、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔、杰兹卡兹甘、突厥斯坦和奇姆肯特市均为1座。
这些医院和中心均配备有现代化的CT、X射线，超声设备，并拥有自己的实验室，可在实验室进行所有类型的研究，包括冠状病毒PCR诊断。其中，位于阿拉木图市的首座模块化医院设有300张病床位，有效使用期可达50年。
随着冠状病毒大流行的结束，这些快速搭建用于满足应急需求的模块化医院也完成了使命，并由卫生部转而交付给了各地城市卫生管理部门自行管理。根据卫生部的消息，首批建成的16座模块化医院中，目前仅有阿特劳和库勒萨热市的两座医院被关闭，而其他模块化医院仍处于使用当中，主要用途也改为了常规医院性质。
其中，位于科克舍套的模块化医院被更名为国立科克舍套市综合医院，主要收治各类传染病患者。
位于塔勒德库尔干的模块化医院作为州立传染病医院继续开展工作。
位于乌拉尔的模块化医院被已改建成拥有100张麻疹感染床位、50个支气管肺疾病康复床位、30张隔离床位和20张紧急床位的感染病专科医院。
位于库斯塔奈的模块化医院更名为“库斯塔奈州立儿童医院“，目前仍在使用当中。
克孜勒奥尔达州快速建成的模块化医院在大流行后更名为“克孜勒奥尔达州癌症康复中心“，用于收治接受抗癌治疗的患者。
阿克套的模块化医院作为“曼格斯套州州立综合医院“运行当中。
巴甫洛达尔的模块化医院最为州立综合医院的感染病分部开展工作。
彼得罗巴甫尔的模块化医院目前隶属于州立肺结核中心，收治结核病患者。
突厥斯坦的模块化医院拥有200个病床位，目前是市综合医院的有机组成部分。
杰兹卡兹甘模块化医院目前历史与州立综合医院，作为皮肤科和儿科病房使用。
位于阿拉木图的两座模块化医院合计拥有580个病床位，目前作为普通医院为市民们提供服务。
位于阿斯塔纳的模块化医院当前隶属于市综合医疗中心所有，作为中心的纾缓治疗部门开展日常工作。
位于奇姆肯特的模块化医院经过重组后，用途变更为儿童医院。
【编译：木合塔尔·木拉提】