专家：核能是最安全可靠的能源

会议期间，总理及政府内阁成员共同听取了核能领域专家对在哈建设核电站工作有关的建议。

哈萨克斯坦核电站公司首席执行官提穆尔·詹蒂金在会上表示，目前有关核电站建设的问题，正在国家元首就哈萨克斯坦未来可能面临的电力短缺状况下，发展安全和生态核能的任务框架内予以讨论和审议。

- 自上世纪九十年代以来，我国就一直在考虑建造核电站的问题。在能源短缺和现有电力设施折旧损耗不断增加的当下，这个问题再次变得重要。这里应该指出的是，核电站是世界上最安全、最可靠的能源之一。- 提穆尔·詹蒂金说。

他表示，经过详细的论证和研究显示，使用第三代和第三代+的“水-水”反应堆被选为最合适的。

根据专家的介绍，此类反应堆具有相互重复多次的主动和被动安全系统，它们被称为深梯队碰撞保护。在现代反应堆中，出现异常情况的可能性非常低。即使出现了异常情况，有效的多重安全防护系统，也足以抵消其可能产生的不良后果。

目前，在可选择的13个项目提案当中，来自中国、韩国、俄罗斯和法国的4个大型方案提供方被列入了最终的选择清单当中。同时，对项目的大致成本和施工周期也有了相对明晰的认识。

- 客观现实是，发展核能与哈萨克斯坦的未来紧密关联。- 提穆尔·詹蒂金说。

如果最终关于是否建设核电站的全民公投结果为同意建设，那么选择最终的核电站方案供应方，以及完成项目的联合开发等，将是下一阶段的主要任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】