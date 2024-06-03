11:15, 03 六月 2024 | GMT +6
萨拉姆航空将恢复阿拉木图至阿曼直飞航班
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部就外国航空公司进入哈萨克斯坦航空运输市场情况进行了介绍。
交通部在回复哈通社提问时表示，目前共有10多家外国航空公司开通了定期国际航班。
-目前，亚洲航空（Air Asia Х）、靛蓝航空（IndiGO）、半岛航空 (Jazeera Airways)、阿布扎比维兹航空 (Wizz Air Abu Dhabi)、阿拉伯航空（Air Arabia）、迪拜航空（FlyDubai）、飞马航空 (Pegasus Airlines)、开罗航空 (Air Cairo)、红海航空（Red Sea）、纳斯航空（Flynas）和越捷航空（Vietjet Air）等外国航空公司在哈萨克斯坦开通了定期国际航班。今年6月18日起，阿曼廉价航空公司萨拉姆航空（Salam Air）将恢复与哈萨克斯坦之间的航班。阿拉木图-马斯喀特之间的航班每周2班，由空客320和空客321客机执飞。-交通部说。
交通部称，哈萨克斯坦实行“开放天空”机制框架下，允许外国航空公司不受任何限制地飞往哈萨克斯坦境内。
交通部还表示，预计更多的外国航空公司将开通哈萨克斯坦之间的航班。
【编译：小穆】