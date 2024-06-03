萨拉姆航空将恢复阿拉木图至阿曼直飞航班

交通部在回复哈通社提问时表示，目前共有10多家外国航空公司开通了定期国际航班。

-目前，亚洲航空（Air Asia Х）、靛蓝航空（IndiGO）、半岛航空 (Jazeera Airways)、阿布扎比维兹航空 (Wizz Air Abu Dhabi)、阿拉伯航空（Air Arabia）、迪拜航空（FlyDubai）、飞马航空 (Pegasus Airlines)、开罗航空 (Air Cairo)、红海航空（Red Sea）、纳斯航空（Flynas）和越捷航空（Vietjet Air）等外国航空公司在哈萨克斯坦开通了定期国际航班。今年6月18日起，阿曼廉价航空公司萨拉姆航空（Salam Air）将恢复与哈萨克斯坦之间的航班。阿拉木图-马斯喀特之间的航班每周2班，由空客320和空客321客机执飞。-交通部说。