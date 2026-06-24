哈萨克斯坦将吸引1800亿坚戈投资发展公路沿线服务设施

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划在国际和共和国级公路沿线建设250个多功能服务设施项目，预计将吸引约1800亿坚戈投资。

哈萨克斯坦交通部公路委员会运营管理局首席专家阿卜杜拉赫·阿比舍夫（Абдуллах Әбішев）日前在Jibek Joly电视台《今日LIVE》节目中介绍了相关情况。

他说：

“计划在国际和共和国级公路沿线建设多功能服务设施。项目预计吸引约1800亿坚戈投资。哈萨克斯坦各主要交通运输走廊都将建设相关基础设施。目前已确定250个建设点位。如今，‘哈萨克公路公司’（KazAvtoZhol）正与投资者共同推进项目实施工作。”

阿比舍夫表示，投资方计划于今年投入运营其中50个项目，平均每个州将建设5至6个服务设施。

据介绍，目前哈萨克斯坦共有1428个公路服务设施，其中1329个符合国家标准要求。随着新增250个符合国际标准的服务设施投入使用，全国公路服务水平将得到进一步提升。

阿比舍夫指出，新建服务区将配备电动汽车充电站。

“当前绿色能源需求不断增长，电动汽车数量也在持续增加，但充电基础设施仍显不足。为解决这一问题，新建多功能服务设施将配套建设电动汽车充电站。同时，还将安装太阳能发电板。”

此外，该项目还将创造约2000个就业岗位。

阿比舍夫表示：

“随着新设施建设和投入运营，预计将新增约2000个就业岗位。其中，对工程技术领域专业人才的需求将尤为突出。”

值得一提的是，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对布鲁塞尔进行正式访问期间，哈萨克斯坦开发银行与多家国际金融机构签署大规模融资协议，计划吸引近10亿美元资金用于全国公路基础设施建设和交通物流领域发展。