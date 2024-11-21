哈萨克斯坦选手将参加2025年奥林匹克先生健美大赛

据了解，哈萨克斯坦选手在阿拉木图举行的健美国际大赛“古典式”项目中获得了冠军。

-我于2023年正式开始了我的职业生涯。当年，我在美国举行的国际大赛中获得了第三名。对于刚刚出道的健美运动员来说，这是巨大的成就。凭借这一成绩，我获得了参加2024年奥林匹克先生健美大赛的资格。-希尔巴耶夫说。

值得一提的是，达仁·希尔巴耶夫在美国拉斯维加斯举行的第60届奥林匹克先生健美大赛中出场，并获得了第5名。这也使他成为了参加该大赛的首位哈萨克斯坦运动员。

-参加健美运动最高级别的大赛是我人生中最辉煌的时刻，也是我将永远铭记的历史事件。我很自豪能够代表我的国家登上世界舞台，并展示哈萨克斯坦健美运动可以在最高水平上竞争。-他说。

近日，希尔巴耶夫在阿拉木图举行的国际大赛中再次斩获冠军，获得了参加2025年奥林匹克先生健美大赛的参赛资格。

-目前，我正专注准备明年的大赛。我相信未来还有很多胜利，我将尽一切努力在世界舞台上提高哈萨克斯坦的健美运动。-他说。

据悉，达仁·希尔巴耶夫于2025年出生在阿拉木图州。目前，他从事专业健美运动和健美教练。

【编译：小穆】