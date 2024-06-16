哈萨克斯坦将举办600余场父亲节庆祝活动

庆祝活动包括论坛、“父亲是孩子的靠山”“我为父亲骄傲”等为主题的绘画比赛、体育赛事等。此外，还将在社交网络上发起“我的爸爸是最棒的”活动。

根据哈萨克斯坦政府总理于2023年6月1日签署的命令，哈萨克斯坦将每年6月的第三个星期日定为父亲节。许多国家都设立“母亲节”和“父亲节”法定节日，以弘扬家庭价值观，强化家庭和教育制度。哈萨克斯坦的“母亲节”在每年五月的第二个星期日，“父亲节”在每年六月的第三个星期日。

此外，哈萨克斯坦人权事务专员阿尔图尔·拉斯塔耶夫也向全国各地父亲们致以节日祝贺。

-我呼吁所有父亲积极参与孩子们的日常生活，支持他们的一切尝试，并努力为他们创造安全和幸福的成长环境。让每个孩子都能感受到父亲的爱、关心和关注。祝各位父亲节日快乐！愿你们在孩子生命中的角色成为骄傲和喜悦的源泉，愿你们的付出得到认可和珍视。-他在社交媒体上写道。

【编译：阿遥】