哈萨克斯坦将吸引至少7.5万亿坚戈投资发展煤炭发电

这一国家项目旨在落实国家元首在第五届国家库鲁尔泰大会上提出的相关任务，为高耗能产业发展以及不断增长的计算能力用电需求提供更加坚实的能源保障。

根据项目规划，相关投资将通过五种融资机制筹集，其中包括由哈萨克斯坦开发银行、国际金融机构、二级银行以及“巴伊铁列克”国家控股公司下属发展机构提供贷款等方式。

国家项目的主要任务包括建设新的发电设施、改造现有能源设施、保持行业人力资源稳定、建立稳定且可负担的融资机制，以及为煤炭发电行业构建长期、均衡的燃料和物流保障体系。

项目计划新建8座能源设施，并对11座现有能源设施实施现代化改造。其中，计划在科克舍套建设装机容量240兆瓦的热电联产厂，在塞梅、乌斯卡曼和杰兹卡兹干分别建设360兆瓦、360兆瓦和500兆瓦的热电联产厂；在卡拉干达和埃基巴斯图兹分别建设180兆瓦和350兆瓦的热电站；在库尔恰托夫和埃基巴斯图兹分别建设700兆瓦和2640兆瓦的凝汽式发电厂。

部分项目目前已经启动实施。其中，科克舍套正在建设一座电力装机容量240兆瓦、供热能力520吉卡/小时的新热电联产厂。项目建成后，将有效满足当地不断增长的供热需求。塞梅3号热电联产厂已于2026年4月开工，建成后将有助于缓解当地热力供应不足，特别是解决市区右岸部分地区的供热缺口，并进一步提高对约32万居民的稳定供热保障能力。

总体来看，科克舍套和塞梅两座新热源项目建成后，将为两地约50万居民提供更加可靠的集中供热保障。

此外，根据2025—2026年新建发电机组项目招标结果，埃基巴斯图兹市GRES-3和库尔恰托夫市GRES项目的实施主体已经确定。目前，两项工程均在推进开工所需技术文件的编制工作。

与此同时，国家项目还制定了现有能源设施现代化改造计划。相关工程将覆盖阿克苏GRES、埃基巴斯图兹GRES-2，以及沙赫京斯克、托帕尔、卡拉干达等地的发电设施和其他相关能源基础设施。

其中，埃基巴斯图兹GRES-2计划建设3号和4号机组，两台机组单机容量均为550兆瓦。目前，相关投资协议已经签署，明确3号和4号机组最迟分别于2028年和2030年投入运营。

政府新闻处指出，引入先进技术将有助于降低设备磨损程度、减少有害排放，同时进一步夯实能源行业的人员和燃料保障基础。

总体而言，国家项目的系统推进将为哈萨克斯坦基础设施和社会民生领域的持续更新提供支撑。随着各地区医疗、教育设施陆续投入使用，公用事业管网加快更新，能源领域持续吸引非财政预算投资，以及电信基础设施不断完善，预计将进一步提升面向民众的公共服务质量和可及性，增强国家能源与数字安全，并为经济持续增长奠定基础。

另据能源部消息，2027年全国计划新增845兆瓦能源装机容量。随着一批传统能源和可再生能源项目陆续投产，预计2027年第一季度即可满足国内电力需求，到年底有望形成约13亿千瓦时的电力盈余。