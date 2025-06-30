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    12:11, 30 六月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦将新设7所外国高校分校

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，2025－2026学年，全国将新增7所外国高校分校，分别落户阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、突厥斯坦、塔勒德库尔干和库斯塔奈等地。

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    Фото: gov.kz

    具体来说，阿斯塔纳的欧亚国立大学将设立莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）、英国卡迪夫大学（Cardiff University）和考文垂大学（Coventry University）的分校；奇姆肯特将迎来土耳其加齐大学（Gazi University）分校；突厥斯坦将设立韩国又松大学（Woosong University）分校；阿拉木图则将开设德国安哈尔特应用科技大学（Anhalt University）分校；塔勒德库尔干将设立意大利马尔凯理工大学（Politecnico della Marche）分校；而库斯塔奈将迎来韩国东义大学（Dong-Eui University）分校。

    科学和高等教育部称，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦正积极吸引世界知名高校落户，以拓展国内学生的教育机会，并将哈萨克斯坦建设成为中亚地区领先的学术中心。

    目前，哈萨克斯坦境内已有23所外国高校分校在运营。

    【编译：达娜】

    标签:
    科学和高等教育部 哈萨克斯坦 教育
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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