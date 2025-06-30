哈萨克斯坦将新设7所外国高校分校

具体来说，阿斯塔纳的欧亚国立大学将设立莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）、英国卡迪夫大学（Cardiff University）和考文垂大学（Coventry University）的分校；奇姆肯特将迎来土耳其加齐大学（Gazi University）分校；突厥斯坦将设立韩国又松大学（Woosong University）分校；阿拉木图则将开设德国安哈尔特应用科技大学（Anhalt University）分校；塔勒德库尔干将设立意大利马尔凯理工大学（Politecnico della Marche）分校；而库斯塔奈将迎来韩国东义大学（Dong-Eui University）分校。

科学和高等教育部称，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦正积极吸引世界知名高校落户，以拓展国内学生的教育机会，并将哈萨克斯坦建设成为中亚地区领先的学术中心。

目前，哈萨克斯坦境内已有23所外国高校分校在运营。

【编译：达娜】