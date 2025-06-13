哈萨克斯坦将设立AI研究所 防范教育系统潜在风险

别克帖诺夫指出，为全面提升教师队伍的数字素养，政府正组织系统培训。截至目前，已有约16万名教师完成了有关人工智能在教学中应用的培训课程（2024年约9万人，2025年约7万人）。

他说，教育部正与数字发展、创新和航空航天工业部合作，在全国180所中小学启动试点，自2025年1月起为中等教育阶段开设编程基础课程。试点校10至11年级学生已纳入相关教学计划。

据介绍，作为试点内容的一部分，自2024年7月16日起，共有180名教师和来自“Өрлеу”国家教师进修中心的120名培训师在nFactorial和Omnium IT学校接受了人工智能与游戏开发方向的专业培训。

—此外，我们正与阿勒腾萨林国家教育科学院合作，在更新学业评估和学术诚信标准的基础上，制定旨在防范人工智能负面影响的规范与方法建议。计划还将依托该科学院设立人工智能研究所，负责教育系统中人工智能的引入与发展，包括方法论、研究、伦理及课程体系等方面的统筹工作。-别克帖诺夫说。

据哈萨克斯坦国家收入委员会消息，面向哈萨克斯坦境内个人用户提供服务的人工智能聊天机器人ChatGPT，将依据国家税收法规缴纳增值税。

【编译：阿遥】