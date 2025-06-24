托卡耶夫总统接见最高法院院长：进一步完善法院系统至关重要

梅尔哈利耶夫向总统汇报了今年前五个月法院系统的工作情况。

他表示，与去年同期相比，法院受理的诉讼和申诉数量增长了18.1%。这反映出公民对司法系统的信任正持续增强。此外，调解程序的应用也呈现积极发展态势。

梅尔哈利耶夫指出，通过落实旨在提高司法质量和可及性的系统性措施，公民在与政府发生争议时的权利保障明显提升。在行政法院审理的相关案件中，有57.8%的判决结果对公民和法人有利。

他还汇报了在刑事诉讼中保障公民宪法权利和自由的工作进展。根据国家元首的指示，已对《刑法典》和《刑事诉讼法典》进行了修订，并制定了一项新法案，旨在加强公民和企业家的权利，强化当事人的对抗性和权利平等，优化刑事诉讼程序，减少官僚作风。

此外，托卡耶夫总统听取了法院系统数字化推进情况以及终审法院组建工作完成情况的汇报。

会见结束时，托卡耶夫总统向全体法官和法院工作人员致以职业节日的祝贺，并强调，为保障法治、提升司法质量、强化法官独立性和责任心，进一步完善法院系统至关重要。

【编译：阿遥】