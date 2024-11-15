哈萨克斯坦将派出139名运动员出征第九届冬季亚运会

本届冬季亚运会吸引了30多个国家和地区的近1200名运动员参赛。比赛涵盖6个大项、11个分项，包括滑雪、滑冰、冰壶、短道速滑、冰球等项目，共计196枚奖牌将被争夺。

赛事分布在哈尔滨和亚布力两个赛区，哈尔滨将承办冰上项目如花样滑冰、冰球和冰壶比赛，亚布力则将举办滑雪、越野滑雪、冬季两项等雪上项目。

哈萨克斯坦国家队将派出139名运动员（71名男选手和68名女选手），他们将参与6个大项的角逐。具体参赛人数分配如下：

冬季两项：10人

冰壶：12人

速度滑冰：20人

花样滑冰：4人

短道速滑：12人

越野滑雪：12人

男子冰球：23人

女子冰球：23人

高山滑雪：8人

自由式滑雪（特技）：7人

哈萨克斯坦自1996年第三届哈尔滨冬季亚运会以来，一直积极参与该项赛事。在1996年的比赛中，哈萨克斯坦共获得14金9银8铜，以总奖牌榜第二名的成绩创造历史。

截至目前，哈萨克斯坦在历届冬季亚运会上共斩获78金、62银、56铜，总计196枚奖牌。

本届赛事预计将成为冬季亚运会历史上参赛国家和地区最多的一届，目前已有34个国家和地区的约1500名运动员报名参赛。

【编译：达娜】