中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:50, 15 11月 2024 | GMT +5

    哈萨克斯坦将派出139名运动员出征第九届冬季亚运会

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，第九届冬季亚洲运动会将于2025年2月7日至14日在中国哈尔滨市及其东部200公里的亚布力地区举行。哈萨克斯坦计划派出139名运动员参赛，角逐50枚奖牌。

    IX қысқы Азия ойындары
    Фото: Kazinform

    本届冬季亚运会吸引了30多个国家和地区的近1200名运动员参赛。比赛涵盖6个大项、11个分项，包括滑雪、滑冰、冰壶、短道速滑、冰球等项目，共计196枚奖牌将被争夺。

    赛事分布在哈尔滨和亚布力两个赛区，哈尔滨将承办冰上项目如花样滑冰、冰球和冰壶比赛，亚布力则将举办滑雪、越野滑雪、冬季两项等雪上项目。

    哈萨克斯坦国家队将派出139名运动员（71名男选手和68名女选手），他们将参与6个大项的角逐。具体参赛人数分配如下：

    • 冬季两项：10人
    • 冰壶：12人
    • 速度滑冰：20人
    • 花样滑冰：4人
    • 短道速滑：12人
    • 越野滑雪：12人
    • 男子冰球：23人
    • 女子冰球：23人
    • 高山滑雪：8人
    • 自由式滑雪（特技）：7人

    哈萨克斯坦自1996年第三届哈尔滨冬季亚运会以来，一直积极参与该项赛事。在1996年的比赛中，哈萨克斯坦共获得14金9银8铜，以总奖牌榜第二名的成绩创造历史。

    截至目前，哈萨克斯坦在历届冬季亚运会上共斩获78金、62银、56铜，总计196枚奖牌。

    本届赛事预计将成为冬季亚运会历史上参赛国家和地区最多的一届，目前已有34个国家和地区的约1500名运动员报名参赛。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 亚冬会 哈萨克斯坦
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读