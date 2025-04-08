哈萨克斯坦将推出统一旅游App“TravelStan” 助力外国游客安全便利出行

该消息由旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫在今天的政府会议上宣布。

- 目前尚不存在一个能将所有旅游服务集中于一体的统一生态系统。因此我们提出了开发统一移动应用程序——“TravelStan”的倡议。这一应用的核心功能是基于人工智能的虚拟助手，用户可以在一个数字平台中完成酒店预订、车票购买、导游与旅游路线查询、叫车等服务。- 部长说

据介绍，该项目已与数字发展部进行了初步协商，目前正在研究资金支持方案。

为了在项目全面实施前先行提供解决方案，旅游和体育部已引入面向游客的二维码系统，以防游客初到哈萨克斯坦时在打车、通讯、货币兑换等方面上当受骗。

- 游客有时在抵达后不久，就可能在获取基本服务方面受到欺诈。为防范这种情况，我们开发了二维码系统，整合了打车服务、电子SIM卡、酒店预订、基础信息和注册服务，- 穆尔扎波森诺夫部长补充道。

目前，这些二维码已在阿斯塔纳、阿克套、突厥斯坦和奇姆肯特四座城市上线。部长还表示，机场方面为设置二维码提出了额外资金需求。

- 为了更广泛推广这一经验，我们需要地方政府和交通部的支持。二维码应在所有机场、火车站和边境口岸全面部署，- 他说。

通过这项新举措，哈萨克斯坦正致力于为来访游客打造一个数字化、透明且值得信赖的旅游环境，为进一步提升国家旅游形象打下坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】