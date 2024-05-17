哈将从俄手中收回拜科努尔航天中心共234项设施所有权

哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在回应参议院（议会上院）议员质询时表示，根据2022年12月2日哈萨克斯坦政府与俄罗斯政府间磋商会议第八次会议签署的议定书，有234项设施被从俄罗斯租借使用的清单序列中移出。

总理表示，这些设施的所有权将交回到哈方手中。根据计划，哈政府已经为上述设施制定了约300个技术工作岗位，以将其进行重组并投入生产使用。

政府总理别克帖诺夫强调指出，航天工业领域是哈萨克斯坦政府高度重视和投入资金支持的行业领域。早在政府2016年1月14日发布的第十三号政府令中，就已经将航天系统和设备的生产、修理和维护岗位，列为落实政府投资计划的重点技术职业岗位。

政府总理还表示，出于开发拜科努尔航天发射中心旅游潜力的目的，哈俄政府间在2023年达成了将加加林-1和加加林-2设施改造为航天博物馆的协议。

根据计划，将在设施范围内设置包括天顶-M火箭和联盟-5火箭等用于展出。还将在周边建立诸如民族风情园等一系列设施，以为游客提供服务。

哈政府还计划通过与俄罗斯政府之间的磋商，对位于拜科努尔发射中心的卡莱尼机场进行开发，设置定期航线并用于民航服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】