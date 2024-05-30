阿拉木图市即将测试“大众警报”应急预警系统

据了解，为贯彻落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫重要指示，阿拉木图市启动实施了Mass Alert应急预警系统项目。

第一阶段，该系统将于5月31日起面向安卓操作系统设备用户启动。5月31日中午12点，安卓操作系统设备用户将收到一条测试警报，警报将以弹窗的形式显示，内容为哈萨克语、俄语和英语三种语言：“请勿慌张。正在测试大众警报系统。”

第二阶段，iOS操作系统移动设备用户也将接入应急预警系统。

与传统短信形式相比，Mass Alert系统具有显著优势：系统可以向所有移动运营商覆盖范围内的用户发送警报，也可以向特定区域内用户发送警报。此外，该系统在网络拥塞的情况下也能正常工作。小区广播（Cell Broadcast）技术的最大优势是可以立即向覆盖区域内的所有用户发送大规模警报。

此外，Mass Alert应急预警系统还将与阿拉木图市紧急情况管理局的地震预警系统进行深度整合。这将进一步提升城市在面对紧急情况时的响应能力。

【编译：阿遥】