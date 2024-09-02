托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将继续扩大言论自由与公民参与

-同时，保障公民安全始终是我们的战略重点，这涉及每个个人和整个社会。近年来，尽管许多国家，包括一些发达国家，深陷犯罪和无秩序状态的泥沼，我们在营造安全环境方面取得了显著进展。我国的街头巷尾和公共场所犯罪率逐步下降，但我们决不能因此而松懈，-总统说。