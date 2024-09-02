14:35, 02 9月 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将继续扩大言论自由与公民参与
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于9月2日在议会上下两院联席会议上发表2024年度国情咨文时表示，通过持续推进大规模改革，哈萨克斯坦显著扩大了言论自由，并为公民参与国家决策提供了更多机会。
托卡耶夫总统指出，全面推进公民权益保护措施，旨在建设一个公平公正的社会，推动国家全面发展。为此，哈萨克斯坦将继续深化改革，并系统性地开展相关工作。
-同时，保障公民安全始终是我们的战略重点，这涉及每个个人和整个社会。近年来，尽管许多国家，包括一些发达国家，深陷犯罪和无秩序状态的泥沼，我们在营造安全环境方面取得了显著进展。我国的街头巷尾和公共场所犯罪率逐步下降，但我们决不能因此而松懈，-总统说。
托卡耶夫强调，作为总统，他的主要目标之一是将哈萨克斯坦打造成一个宜居、安全的国家。他要求执法部门和相关政府机构全面保障公民安全。
-内务部必须对所有违法行为采取严厉措施，无论是轻微的流氓行为和破坏公物，还是非法移民和严重刑事犯罪。在法治国家，犯罪绝不能被容忍，黑帮行为必须彻底铲除。对各种极端分子，包括宗教极端分子，也必须采取同样的态度。执法部门必须展现出专业性、决断力和原则性。-托卡耶夫总统强调。
【编译：阿遥】