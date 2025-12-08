阿斯塔纳或将设立欧洲标准的航空培训中心

该计划是在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于“现代化人才培养体系、加强与国际科研教育机构合作”的指示框架内推进的。近日，哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫率团与法国国家民航学院（ENAC）院长奥利维耶·尚苏及副院长尼古拉·卡拉齐斯在法国举行会谈。

会谈期间，双方重点讨论了在阿斯塔纳合作建设一所欧洲标准的航空培训中心。该中心未来将成为民航领域的区域级教育平台，提供符合国际标准的系统化培训体系，包括飞行员、航空工程师、空管人员以及地面服务专业人才等多类课程。

Фото: Көлік министрлігі

交通部指出，这一合作将有助于摆脱对外国培训机构的高度依赖，并推动国内民航人才的持续、本地化培养。同时，通过与ENAC共享经验与技术，本国航空专业人员将接受与国际民用航空组织（ICAO）、欧洲航空安全局（EASA）、国际航空运输协会（IATA）以及国际机场协会（ACI）标准全面接轨的培训体系。

ENAC目前是全球唯一一家同时满足ICAO、EASA、IATA和ACI要求的航空教育机构，在国际航空人才培养领域享有极高声誉。

近年来，哈萨克斯坦民航业保持稳步增长：客运量持续上升、航线网络不断扩展、机场设施更新加速、机队规模逐年扩大。伴随行业发展，航空人才需求也同步增长。

据交通部介绍，哈萨克斯坦每年约需补充500–600名各类航空专业人员，包括飞行员、工程技术人员、空中交通管制员和其他关键岗位人才。然而，本国现有培训中心尚未达到EASA等国际先进标准，难以满足未来长期需求。

Фото: Көлік министрлігі

因此，与法国建立合作培训体系，被视为提升飞航安全、强化监管能力和推进航空基础设施现代化的重要步骤。

访问期间，ENAC方面还带领哈萨克斯坦代表团参观了学院主要设施，详细介绍培训流程与教育体系。双方在会谈结束时一致同意继续就该项目深化合作，并制定进一步实施方案。

背景资料：法国国家民航学院（ENAC）成立于1946年，总部位于法国图卢兹，是全球知名的航空人才培养机构之一。目前，ENAC与全球 117 个以上国家开展合作，提供 350 多项培训与资格提升项目，在国际民航领域享有高度权威性。

此前，哈萨克斯坦与法国已签署有关飞机引进的合作备忘录，双方在航空领域的多层次合作正不断扩大。

【编译：达娜】