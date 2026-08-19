托卡耶夫接受9国大使递交国书 强调和平外交与开放合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日在阿斯塔纳独立宫接受9国新任驻哈大使递交国书，并就哈萨克斯坦外交政策、吸引外资及国内改革等议题发表讲话。

当天递交国书的包括摩尔多瓦共和国驻哈大使伊戈尔·莫尔多万、越南社会主义共和国驻哈大使阮成黎、大韩民国驻哈大使郑基弘、南非共和国驻哈大使隆吉萨尼·多米尼克·恩通贝拉、斯洛伐克共和国驻哈大使卢博米尔·雷加克、德意志联邦共和国驻哈大使雷娜特·佩奇、阿塞拜疆共和国驻哈大使阿利米尔扎明·阿列斯克罗夫、斯洛文尼亚共和国驻哈大使布兰科·拉科维奇和纳米比亚共和国驻哈大使莫妮卡·恩迪利亚维克。

Фото: Акорда

托卡耶夫在致辞中强调，哈萨克斯坦坚定奉行和平外交政策。

- 正如各位所知，在当前十分复杂的地缘政治形势下，哈萨克斯坦始终奉行和平外交政策。我们坚信和平应当占据主导地位，并将竭尽所能维护中亚地区及其他地区的和平、安全与合作。 - 他说。

托卡耶夫还向与会代表介绍了哈萨克斯坦的经济潜力以及吸引外国投资方面取得的成果。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

- 我们正在为吸引外国投资创造尽可能有利的条件。我们欢迎所有希望来到哈萨克斯坦开展业务的外国企业家和大型企业。正如各位所知，目前几乎所有大型国际公司都已在哈萨克斯坦市场开展业务。我相信，这一基本政策将继续保持。我们将坚定、持续地奉行面向外国投资的‘开放大门’政策。- 他说。

此外，托卡耶夫介绍了哈萨克斯坦正在推进的大规模政治改革，并指出，具有历史意义的库鲁尔泰选举将成为这一改革进程的延续。

Фото: Акорда

他表示，哈萨克斯坦正在实施的深刻变革将为进一步加强与国际社会的合作创造新的机遇。

托卡耶夫最后重申，哈萨克斯坦有意进一步加强与各位大使所代表国家的关系，发展多领域合作，并向有关国家领导人转达良好祝愿。

Фото: Ақорда