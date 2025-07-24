WTA华盛顿站：热巴金娜晋级八强，或将对阵维纳斯·威廉姆斯

年仅18岁的姆博科出生于刚果移民家庭，在青少年赛事中战绩不俗，曾于2022年闯入温网和澳网青少年组双打决赛。如今她已进入成人赛场，并代表加拿大出战比莉·简·金杯。

在对阵热巴金娜的比赛中，姆博科虽最终败北，但展现出顽强斗志。第一盘热巴金娜早早破发，但姆博科随后扳回破发并将比分追至3:3。关键时刻，热巴金娜再度破发并以6:3拿下首盘。第二盘中，两人各有破发，决胜局出现在5:5时。经过多次“平分”的拉锯战，热巴金娜成功实现关键破发，并把握第二个赛点赢得全场胜利。整场比赛耗时1小时25分钟，里巴基娜打出3个ACE球，仅1次双误，并把握住9个破发点中的4个；姆博科则有3个ACE球、9次双误，3个破发点兑现了2个。

接下来，热巴金娜将在四分之一决赛中对阵美国名将维纳斯·威廉姆斯与波兰选手玛格达莱娜·弗雷赫之间的胜者。若威廉姆斯晋级，双方的对决将成为焦点战役。这位年满45岁的老将是继玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃之后，在WTA赛场仍能赢得单打比赛的最高龄球员。

值得一提的是，威廉姆斯与同胞海莉·贝普蒂斯特搭档出战双打赛事时，在超级抢七中不敌美国选手泰勒·汤森和中国选手张帅，目前已从双打赛场出局，有更多时间专注于女单比赛。

赛事背景：

华盛顿公开赛（Mubadala Citi DC Open）创办于1969年，最初为男子红土赛事，自1986年起转为硬地，并自2011年起设立女子项目。目前是ATP和WTA唯一共同举办的500级别赛事。男、女项目的总奖金分别为230万美元和120万美元。去年的冠军分别是美国选手塞巴斯蒂安·科尔达和西班牙选手宝拉·巴多萨。

历届冠军中包括安德烈·阿加西、迈克尔·张、安迪·罗迪克、杰西卡·佩古拉、可可·高芙、斯蒂芬·埃德伯格、伊万·伦德尔、纳杰日达·佩特洛娃和斯维特拉娜·库兹涅佐娃等名将。

【编译：达娜】