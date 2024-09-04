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    14:21, 04 9月 2024 | GMT +6

    阿拉木图或将恢复对外国游客征收旅游税

    город Алматы қаласы вид сверху жоғарыдан көрініс
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市马斯里哈特（地方议会）正在讨论是否恢复对外国游客征收旅游税。

    据了解，早在2022年，哈萨克斯坦全国范围内就曾对外国游客征收旅游税。根据规定，阿拉木图市地方议会于2023年9月15日通过决议，要求来阿拉木图旅游的外国游客支付0.5倍按月计算指数（约1846坚戈）的旅游税。据阿拉木图市旅游管理局的数据显示，自2023年1月17日至2024年2月1日，这一政策为预算带来了约6.5亿坚戈的收入。

    然而，2023年12月27日，哈萨克斯坦旅游和体育部发布决议，暂时取消全国范围内的旅游税。而2024年2月21日，阿拉木图市地方议会也将外国游客的旅游税降为0坚戈。

    尽管如此，此前在阿拉木图市地方议会第14次非例行会议期间，地方议员们提议，鉴于阿拉木图作为哈萨克斯坦特别地位城市的特殊性，有必要重新审议对外国游客征收旅游税的政策。

    - 去年九月通过的规定如今被搁置了。我们不应放弃这些财政收入，因此已与委员会达成一致，准备向部长发出质询。如果得到积极回复，我们将重新考虑这个问题。阿拉木图的特殊地位应被充分利用。 - 阿拉木图市地方议会经济、投资、旅游和生态常设委员会主席鲁斯兰·伊德里索夫说。

    对此，哈通社记者向阿拉木图市地方议会提出了有关恢复旅游税的疑问。

    - 今年4月，阿拉木图市地方议会向哈萨克斯坦旅游和体育部提出建议，赋予地方代表机构自主确定旅游税税率的权力。当前，这一提议正在部长办公厅的审议中。 - 市地方议会回应称。

    值得一提的是，旅游税的税率一年最多可以调整两次。根据2023年7月14日第181号命令，旅游税税率由地方执行机关根据相关规则确定，并提交议会批准。按规定，每年可以根据季节调整税率，但不得超过每年两次。外国游客缴纳的旅游税属于非税收入，将用于具有特殊地位的城市、首都及地区（包括重要城市）的预算。

    【编译：达娜】

    标签:
    法律 旅游 阿拉木图
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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