哈萨克斯坦今夏将举办多项大型国际体育赛事

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部近日召开工作会议，讨论今年夏季将在我国举行的多项国际体育赛事筹备工作。

会议重点审议了将在阿斯塔纳、突厥斯坦、奇姆肯特和阿克套举办的国际赛事准备情况。

与会人员重点围绕运动员及观众安全保障、体育基础设施准备、赛事物流、医疗服务、外国代表团接待，以及中央与地方执行机构协作等问题展开讨论。

会议期间，各方还就即将在首都举行的硬地滚球世界杯筹备工作进行了交流。届时，将有来自全球25个国家和地区的运动员参赛。

此外，会议还讨论了多项国际赛事的筹备情况，包括：

皮划艇和划艇亚洲锦标赛，预计将有16个国家约350名运动员参赛；

世界跆拳道（WT）国际赛事，预计吸引约1600名运动员；

第35届古斯曼·科萨诺夫田径纪念赛，预计将有来自15个国家的约250名运动员参加；

库拉什世界锦标赛，预计将有50个国家约500名运动员参赛；

世界空手道联合会（WKF）中亚空手道锦标赛，预计将有700名运动员参赛。

旅游和体育部副部长塞里克·扎拉斯巴耶夫表示，高水平举办国际赛事具有重要意义。

他说：

“此类大型体育赛事将有助于提升哈萨克斯坦在国际体育舞台上的影响力，同时推动体育基础设施建设，并进一步普及大众体育。”

会议最后，相关国家机关、体育协会及赛事组织方获得了关于高质量、按时完成国际赛事筹备工作的具体任务部署。

【编译：木合塔尔·木拉提】