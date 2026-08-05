哈萨克斯坦将拍卖多个油气区块勘探开发权 申请截止日期为10月5日

此次参与拍卖的油气区块分布于库斯塔奈州、阿克托别州、克孜勒奥尔达州、阿特劳州、巴甫洛达尔州、乌勒套州以及西哈州境内。拍卖活动计划于2026年11月18日在e-qazyna.kz电子平台举行。竞拍申请提交截止日期为10月5日，有意参与者须通过该平台提交申请。参加拍卖需缴纳相当于100个按月计算指数的竞买保证金。

与此同时，哈萨克斯坦方面对获得油气区块开发权的地下资源使用者提出了明确要求。相关企业须履行以下义务：

在碳氢化合物开采阶段，按照上一年度碳氢化合物开采支出总额的1%，为哈萨克斯坦专业人才培养提供资金支持；

在碳氢化合物开采阶段，按照上一年度开采支出总额的1%，在哈萨克斯坦境内开展并资助科学研究、科学技术及（或）实验设计开发工作；

在合同约定的碳氢化合物开采阶段，按照上一年度开采支出总额的1%，向项目所在地区社会经济发展和基础设施建设投入资金。

此外，针对企业服务采购、商品供应以及员工构成等方面，哈方也制定了相应的监督和考核要求。

据此前报道，哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫日前在政府会议上表示，到2029年，哈萨克斯坦计划投运总规模7.3吉瓦的新发电能力，相关项目总投资达6.2万亿坚戈。