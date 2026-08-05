库纳耶夫市将建设F1H2O赛艇制造工厂并举办世界锦标赛

（哈萨克国际通讯社讯）据阿拉木图州政府新闻处消息，哈萨克斯坦计划在库纳耶夫市建设一座专门生产F1H2O世界一级方程式摩托艇锦标赛比赛用赛艇的工厂，并设立培养专业赛艇运动员的培训学院。

消息称，未来五年，F1H2O世界锦标赛将在卡普恰盖水库举行。

日前，阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫与F1H2O世界锦标赛运营方H2O Racing公司代表就项目实施前景举行会谈。

苏勒坦哈兹耶夫表示，举办这一国际顶级赛事将有助于提升哈萨克斯坦国际影响力，并为旅游业发展注入新的动力。他指出，地方政府将与旅游和体育部密切合作，为项目实施提供全方位支持。

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H2O Racing公司代表雷蒙多·迪·圣杰尔马诺表示，库纳耶夫市已被确定为中亚地区F1H2O运动发展中心。除举办世界锦标赛外，当地还计划设立培养F1H2O赛艇运动员及专业技术人员的培训学院，并建设运动赛艇制造工厂，推动哈萨克斯坦水上摩托艇运动及相关协会的发展。

此外，项目还计划组建哈萨克斯坦F1H2O国家队，代表国家参加国际赛事。主办方预计将在未来一年内完成国家队组建工作。

此前，2026赛季F1H2O世界一级方程式摩托艇锦标赛一站比赛已在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖举行。下一站赛事计划于2027年在哈萨克斯坦卡普恰盖水库举办。

据主办方预计，赛事全球电视转播观众规模有望接近10亿人次，将进一步提升哈萨克斯坦旅游资源的国际知名度。

值得一提的是，8月1日，在对吉尔吉斯斯坦进行工作访问期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了世界F1H2O摩托艇锦标赛伊塞克湖大奖赛开幕仪式。