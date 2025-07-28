12:55, 28 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将严惩非法组装及武器化使用无人机
（哈萨克国际通讯社讯）为加强对具有州级及共和国级重要性城市上空受国家保护机构的无人机飞行限制，相关规定正在制定中。
总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在回应议会下院议员质询时透露了这一信息。
他表示：- 目前，执法机构正联合特种及其他相关国家机关，制定措施，旨在加重对非法组装无人机及将其作为武器使用的行政和刑事责任。同时，国防部继续推进工作，为规范和监控无人机飞行，划定UFZ（州级及共和国级重要城市上空无人机专用飞行区）和UARU（国家保护对象上空无人机飞行限制区）。
根据现行法律，个人因非法操作无人机违反空域使用规定，将被处以10个按月计算指数（39,320坚戈）的罚款，公职人员则面临20个按月计算指数（78,640坚戈）的罚款。
按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。2025年1月1日起，哈萨克斯坦的按月计算指数（АЕК -айлық есептік көрсеткіш）从去年的3692坚戈，上调至新的标准——3932坚戈。
【编译：木合塔尔·木拉提】