哈萨克斯坦将严惩非法组装及武器化使用无人机

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在回应议会下院议员质询时透露了这一信息。

他表示：- 目前，执法机构正联合特种及其他相关国家机关，制定措施，旨在加重对非法组装无人机及将其作为武器使用的行政和刑事责任。同时，国防部继续推进工作，为规范和监控无人机飞行，划定UFZ（州级及共和国级重要城市上空无人机专用飞行区）和UARU（国家保护对象上空无人机飞行限制区）。

根据现行法律，个人因非法操作无人机违反空域使用规定，将被处以10个按月计算指数（39,320坚戈）的罚款，公职人员则面临20个按月计算指数（78,640坚戈）的罚款。

按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。2025年1月1日起，哈萨克斯坦的按月计算指数（АЕК -айлық есептік көрсеткіш）从去年的3692坚戈，上调至新的标准——3932坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】