12:52, 10 五月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦将持续提升汽车国产化水平
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府正在积极采取措施提升国产汽车组装制造业的本地化水平。
据哈萨克斯坦工业和建设部消息称，至2024年年底前，哈国汽车制造商使用小规模组装生产技术的比例应达到20%，而到2027年国产汽车制造商组装生产的各种产品当中，使用的零部件国产化率必须超过50%。
位于库斯塔奈州的阿鲁尔集团（Allur）汽车生产基地，作为哈国汽车制造业的龙头企业，正在积极采取措施提高国产零部件的生产和开发。
当前该企业仍主要使用进口零件组装生产乘用车，但随着其零部件生产线的启用，将有望进一步降低生产成本，并创造更多的就业机会。
阿鲁尔集团体系化部门负责人谢尔盖·莫吉拉托夫称：
- 我们计划实现车辆座椅、排气系统、车载电子设备和内饰等的完全自产。这些单独看起来都不是很昂贵的配件，但却能减少相当数额的运费成本。相比从2~3000公里外运到哈萨克斯坦，本地化生产明显成本更低。
根据行业分析人士们的说法，哈萨克斯坦在发展本地汽车制造业方面拥有充足的潜力。目前，在哈萨克斯坦共和国境内的阿拉木图市，正在开展相关零部件基地的开发工作。特别是汽车座椅、多媒体系统和汽车塑料部件的生产。
为了实现这一目标，必须对生产线进行现代化改造。今年以来，国内工厂已生产了3万多辆汽车，该数据较去年增长了7%。
哈萨克斯坦本土市场对新车的需求也在提升，去年汽车市场上售出了20万辆汽车。
在购置新车的时候，有近三分之二的消费者选择国产汽车。这意味着哈萨克斯坦国产汽车的需求旺盛。
值得一提的是，哈萨克斯坦汽车市场是独联体三大市场之一，仅次于俄罗斯和乌兹别克斯坦。
未来国内产能将会持续增加。今年，库斯塔奈工厂计划组装超过12万辆汽车。
【编译：木合塔尔·木拉提】