哈萨克斯坦将持续提升汽车国产化水平

据哈萨克斯坦工业和建设部消息称，至2024年年底前，哈国汽车制造商使用小规模组装生产技术的比例应达到20%，而到2027年国产汽车制造商组装生产的各种产品当中，使用的零部件国产化率必须超过50%。

位于库斯塔奈州的阿鲁尔集团（Allur）汽车生产基地，作为哈国汽车制造业的龙头企业，正在积极采取措施提高国产零部件的生产和开发。

当前该企业仍主要使用进口零件组装生产乘用车，但随着其零部件生产线的启用，将有望进一步降低生产成本，并创造更多的就业机会。

阿鲁尔集团体系化部门负责人谢尔盖·莫吉拉托夫称：

- 我们计划实现车辆座椅、排气系统、车载电子设备和内饰等的完全自产。这些单独看起来都不是很昂贵的配件，但却能减少相当数额的运费成本。相比从2~3000公里外运到哈萨克斯坦，本地化生产明显成本更低。

根据行业分析人士们的说法，哈萨克斯坦在发展本地汽车制造业方面拥有充足的潜力。目前，在哈萨克斯坦共和国境内的阿拉木图市，正在开展相关零部件基地的开发工作。特别是汽车座椅、多媒体系统和汽车塑料部件的生产。

为了实现这一目标，必须对生产线进行现代化改造。今年以来，国内工厂已生产了3万多辆汽车，该数据较去年增长了7%。

哈萨克斯坦本土市场对新车的需求也在提升，去年汽车市场上售出了20万辆汽车。

在购置新车的时候，有近三分之二的消费者选择国产汽车。这意味着哈萨克斯坦国产汽车的需求旺盛。

值得一提的是，哈萨克斯坦汽车市场是独联体三大市场之一，仅次于俄罗斯和乌兹别克斯坦。

未来国内产能将会持续增加。今年，库斯塔奈工厂计划组装超过12万辆汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】