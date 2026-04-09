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    12:31, 09 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦今秋将举办国际AI电影节

    哈萨克国际通讯社讯）今年秋季，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳将举办Astana AI Film Festival（AAIFF 2026）国际AI电影节。该电影节聚焦运用人工智能技术创作的影视作品，旨在搭建电影产业与人工智能技术融合发展的国际交流平台。

    Қазақстанда халықаралық жасанды интеллект фильмдерінің фестивалі өтеді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    据介绍，本届电影节将汇聚来自不同国家和地区的创作者、数字内容创意人士、科技企业代表、行业专家及投资人，重点推动电影产业与AI技术交叉领域项目的发展。

    活动期间，还将举行国际短片竞赛，面向全球创作者开放报名，参赛作品需基于人工智能技术完成制作。

    Қазақстанда халықаралық жасанды интеллект фильмдерінің фестивалі өтеді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    除竞赛单元外，电影节还计划举办AI内容创作专题会议、面向作者和制片人的项目路演（Pitch Session），以及由国际专家参与的影片放映和作品研讨活动。

    主办方表示，本届电影节将覆盖内容创作的完整流程，从创意构思到最终成片，全面呈现AI技术在影视内容生产中的应用潜力。同时，活动还将特别关注包括混合型创作项目在内的新型内容形式。

    外界认为，阿斯塔纳国际AI电影节有望成为推动数字内容产业新方向发展、促进行业交流与合作的重要平台。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 首都 人工智能
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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