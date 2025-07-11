哈萨克斯坦将批准国际劳工组织最低工资公约

在哈萨克斯坦工会联合会第27次大会上，该部副部长阿斯卡别克·叶尔塔耶夫对此进行了介绍。

- 目前，社会伙伴关系已在各层面建立，工会组织覆盖了超过250万名劳动者。哈萨克斯坦工会是政府在推动经济发展和社会稳定目标中的积极参与者和合作伙伴。国家希望拥有强大且负责任的工会，以有效协调劳动关系各方的利益。工会越能在调节社会关系中发挥重要作用，就越能高效、成功地履行其核心使命——保护劳动者的社会和劳动权益。- 他表示。

副部长指出，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布2025年为“工人职业年”，这是对劳动者为国家发展所作贡献的特别肯定。为此，政府正开展一系列旨在改善劳动条件和加强劳动者社会保障的工作。

在国际劳工组织的支持下，哈萨克斯坦已制定并批准了最低月工资确定方法，核心指标包括劳动生产率和中位数工资。

- 我们已启动批准国际劳工组织第131号公约《特别考虑发展中国家最低工资的确定》的相关工作。相关法案已起草，目前正在议会下院审议。- 副部长说。

他还提到，劳动和社会保障部正在引入“工会自动化工作平台”数字模块。该模块将使工会能够自动注册会员信息、放弃纸质文件流转、以电子形式开展公共监督，并与政府和雇主在保护劳动者权益方面进行互动。

- 社会保障、内部稳定和提升公民福祉始终是国家的优先事项。我们需继续与国际组织合作，包括落实国际劳工组织和国际工会联合会的建议。- 阿斯卡别克·叶尔塔耶夫表示。

值得一提的是，此前我们曾报道哈萨克斯坦计划将最低工资提高至9万坚戈以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】