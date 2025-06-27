阿勒达别尔艮诺娃将竞选国际奥委会运动员委员会委员

6月26日，国际奥委会正式宣布，将在2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会期间举行国际奥委会运动员委员会委员选举，来自全球的11名运动员将竞逐两个席位。哈萨克斯坦名将詹波塔·阿勒达别尔艮诺娃列为其中。她曾三次代表哈萨克斯坦参加冬奥会，目前担任国家奥委会运动员委员会委员。

阿勒达别尔艮诺娃的候选资格由哈萨克斯坦国家奥委会提名。据悉，今年共有数百名运动员提交了参选申请，最终仅有11人通过国际奥委会执行委员会审核，正式成为候选人。阿勒达别尔艮诺娃入选这一名单，充分体现了她在专业领域的长期表现与国际声誉。

候选人名单涵盖来自11个国家、5个不同项目的运动员，其中包括8名男运动员和3名女运动员。

—能够成为这样一个重要角色的候选人，我感到无比荣幸。国际奥委会运动员委员会是代表全球运动员声音的最高平台。我非常高兴有机会为哈萨克斯坦、乃至世界各地的运动员发声。-阿勒达别尔艮诺娃在接受采访时表示。

据悉，米兰冬奥会运动员村将于2026年1月30日正式开放，届时，所有参赛运动员均有资格投票。投票期自开村日起持续至2月18日，六个奥运村将设立投票站，以确保所有运动员顺利参与投票。

根据选举结果，得票最多的两位候选人（须来自不同项目）将当选为国际奥委会运动员委员会委员，任期八年，并同时获得国际奥委会委员资格。

【编译：阿遥】