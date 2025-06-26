杰特苏州将建国际机场 哈德合资企业参与实施

该机场项目规划建设符合国际民航组织（ICAO）建议标准的航空基础设施，分三阶段推进。

在第一阶段（2027年前），计划建设：

客运航站楼：初期每小时可服务50名旅客，至2032年提升至每小时500人；

现代化航空燃油储存库：初始容量每年20万吨新型JET A-1航空燃油，至2032年增至55万吨；

货运航站楼：配备停车场和铁路专用线，初期年吞吐量5万吨，至2032年增至25万吨。

第二、三阶段（2032年前）将建设旅游和娱乐基础设施。项目总投资额预计约2500亿坚戈，旨在推动空—铁—陆—空多式联运模式发展，在亚太方向交通物流枢纽开辟新的经济增长点。

Фото: Үкімет

会晤结束时，哈萨克斯坦交通部与Skyhansa集团签署了投资协议。根据协议，投资方将建设所需航空基础设施，主要使用本国材料和服务，确保项目实施人员中哈萨克斯坦公民比例不少于90%。哈萨克斯坦方面将负责引入工程及交通基础设施，并为经济特区参与者提供有针对性的优惠政策。

值得一提的是，该项目由哈萨克斯坦与德国合资企业Skyhansa集团参与实施。

【编译：阿遥】