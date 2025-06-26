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杰特苏州将建国际机场 哈德合资企业参与实施
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，6月26日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在阿斯塔纳会见了Skyhansa公司创始人兼董事会成员克里斯汀·格罗茨巴赫博士。双方就杰特苏州“霍尔果斯”国际边境合作中心附近建设客货两用机场项目的实施问题进行了讨论。
该机场项目规划建设符合国际民航组织（ICAO）建议标准的航空基础设施，分三阶段推进。
在第一阶段（2027年前），计划建设：
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客运航站楼：初期每小时可服务50名旅客，至2032年提升至每小时500人；
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现代化航空燃油储存库：初始容量每年20万吨新型JET A-1航空燃油，至2032年增至55万吨；
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货运航站楼：配备停车场和铁路专用线，初期年吞吐量5万吨，至2032年增至25万吨。
第二、三阶段（2032年前）将建设旅游和娱乐基础设施。项目总投资额预计约2500亿坚戈，旨在推动空—铁—陆—空多式联运模式发展，在亚太方向交通物流枢纽开辟新的经济增长点。
会晤结束时，哈萨克斯坦交通部与Skyhansa集团签署了投资协议。根据协议，投资方将建设所需航空基础设施，主要使用本国材料和服务，确保项目实施人员中哈萨克斯坦公民比例不少于90%。哈萨克斯坦方面将负责引入工程及交通基础设施，并为经济特区参与者提供有针对性的优惠政策。
值得一提的是，该项目由哈萨克斯坦与德国合资企业Skyhansa集团参与实施。
【编译：阿遥】