哈萨克斯坦将首次举办国际生物奥林匹克竞赛

（哈萨克国际通讯社讯）2024年国际生物奥林匹克竞赛（International Biology Olympiad/IBO-2024）将在哈萨克斯坦举行。

哈萨克斯坦政府副总理塔玛拉·杜伊谢诺娃24日召开工作会议，讨论有关举办“IBO-2024”筹备问题。

据了解，国际生物奥林匹克竞赛（I​​BO）是为中学生举办的世界级生物竞赛，也是教育领域最大的竞赛之一。哈萨克斯坦学生自1996年以来开始参加该项竞赛。在此期间，哈萨克斯坦学生获得了2枚金牌、20枚银牌、54枚铜牌和14张荣誉证书。考虑到哈萨克斯坦在该竞赛中的佳绩，组委会决定在阿斯塔纳举行今年的竞赛。

教育部副部长叶德勒·沃斯潘表示，今年哈萨克斯坦将派出4名学生参赛。

竞赛框架下，参赛人员将参观阿斯塔纳和阿克莫拉州的美景，并了解哈萨克斯坦的历史和文化。

政府副总理指出了举办国际奥林匹克竞赛的重要性，并向相关部门下达了具体工作指示。

-在哈萨克斯坦举办这种国际竞赛充分表明了我国学生的知识水平。要为竞赛的成功举办创造所有的条件。举办该竞赛，我们将肩负重大的责任。要保障参赛学生下榻的地点和竞赛场地的卫生要求，以及运输过程中的道路安全。-杜伊谢诺娃说。

【编译：小穆】