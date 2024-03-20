哈萨克斯坦将汽油和柴油出口禁令再延长6个月

（哈萨克国际通讯社讯）根据多个国家中央机关的联合命令，从3月29日起，哈萨克斯坦将禁止通过机动车将汽油和柴油燃料，以及部分类别的石油制成品运离哈萨克斯坦，禁令有效期为6个月。

联合命令中写道：

- 六个月内禁止从哈萨克斯坦共和国境内通过公路出口汽油、柴油和某些类型的石油产品，禁令范围包括其他欧亚经济联盟成员国。

该联合文件由国家安全委员会主席叶尔梅克·萨戈姆巴耶夫、内务部部长叶尔詹·萨德诺夫、财政部部长马迪·塔克耶夫、能源部代理部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫共同签署。同时，该文件还得到了交通部、贸易和一体化部、国家经济部的认可。

禁令同时声明，以工业生产为目的从实验批次产品中选择的样品、根据实验室标准为开展科研项目而提供的燃料样本、航空燃油不属于该禁令的涵盖范围。

此外，根据政府决议，出于人道主义援助为目的的燃料运输活动将不受禁令的影响。

联合命令于3月18日正式发布，将于发布之日起10个自然日后正式生效。

命令中指出，内务部将负责检查公路车辆的油箱是否符合其出厂标准或登记时的合规标准，如发现范围超标，则超出部分也属于禁令范畴。能源部石油运输和炼油司负责将禁令的实施通知欧亚经济委员会。

去年4月，哈萨克斯坦能源部曾签署批准了关于禁止或限制向欧亚经济联盟关税领土以外地区出口石油产品的清单。

【编译：木合塔尔·木拉提】