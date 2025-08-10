18:46, 10 八月份 2025 | GMT +5
托卡耶夫指示将塔兹犬和托别特犬打造为民族品牌
（哈萨克国际通讯社讯）8月10日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示，将塔兹犬（哈萨克猎犬）和托别特犬（哈萨克牧羊犬）作为民族品牌，在国内外广泛推广。
哈萨克斯坦总统顾问兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜当天在社交媒体发文称，托卡耶夫总统就哈萨克塔兹犬亮相2025年世界犬展并获得国际认可作出表态，强调塔兹犬作为民族品牌和哈萨克文化不可分割的一部分，应该在国际舞台上得到充分展示，这既是全社会的使命，也是民族文化传承的重要环节。
托卡耶夫指出，政府部门应与哈萨克斯坦犬业联盟紧密合作，积极推进相关工作，包括挖掘和传承哈萨克猎犬的独特品质、开展系统的科学研究、以及定期组织参加国际犬展等。
总统已指示总统事务管理局、生态与自然资源部、科学与高等教育部、农业部、外交部及其他相关机构，以及各地方政府，采取必要的组织措施，落实联合综合计划。
托卡耶夫还特别关注托别特犬保护事宜，并要求有关部门在这一领域加大工作力度。
据悉，总统办公厅将对相关工作进展进行持续监督。
同日，托卡耶夫总统向哈萨克斯坦犬业联盟发去贺电，祝贺其在向世界推广哈萨克塔兹犬方面取得的重要成就。
【编译：阿遥】