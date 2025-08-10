中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:46, 10 八月份 2025 | GMT +5

    托卡耶夫指示将塔兹犬和托别特犬打造为民族品牌

    哈萨克国际通讯社讯）8月10日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示，将塔兹犬（哈萨克猎犬）和托别特犬（哈萨克牧羊犬）作为民族品牌，在国内外广泛推广。

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    哈萨克斯坦总统顾问兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜当天在社交媒体发文称，托卡耶夫总统就哈萨克塔兹犬亮相2025年世界犬展并获得国际认可作出表态，强调塔兹犬作为民族品牌和哈萨克文化不可分割的一部分，应该在国际舞台上得到充分展示，这既是全社会的使命，也是民族文化传承的重要环节。

    托卡耶夫指出，政府部门应与哈萨克斯坦犬业联盟紧密合作，积极推进相关工作，包括挖掘和传承哈萨克猎犬的独特品质、开展系统的科学研究、以及定期组织参加国际犬展等。

    总统已指示总统事务管理局、生态与自然资源部、科学与高等教育部、农业部、外交部及其他相关机构，以及各地方政府，采取必要的组织措施，落实联合综合计划。

    托卡耶夫还特别关注托别特犬保护事宜，并要求有关部门在这一领域加大工作力度。

    据悉，总统办公厅将对相关工作进展进行持续监督。

    同日，托卡耶夫总统向哈萨克斯坦犬业联盟发去贺电，祝贺其在向世界推广哈萨克塔兹犬方面取得的重要成就

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 总统
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读