阿克莫拉州将新建机车装配厂

日前，阿克莫拉州州长与私营企业Kamkor Lokomotiv机车公司签署了合作协议。

项目特点

据Kamkor Lokomotiv公司代表称，该厂将生产内燃机车和电力机车。厂址的选择也并非偶然：阿特巴萨尔是一个重要的交通枢纽，拥有发达的铁路基础设施，这里具有物流优势。值得注意的是，该项目也包括环保的部分，如采用天然气作为动力的机车装配线。

社会和经济效益

该厂的建设不仅将为该地区铁路运输的发展提供新的动力，还将创造约800个新的工作岗位。项目总投资预计为470亿坚戈，是该州最大的私营投资项目之一。

结论

该项目的实施将是加强哈萨克斯坦交通基础设施的重要一步。新工厂将有助于满足本国对现代化机车日益增长的需求，并提高哈萨克斯坦铁路行业的竞争力。

1.工厂建在哪里？机车装配厂将建在阿克莫拉州的阿特巴萨尔镇。

2.工厂将生产什么？内燃机车和电力机车。

3.计划何时完工？计划于2026年底生产第一台机车。

4.将创造多少就业机会？工厂将为约800人提供工作岗位。

5.项目投资是多少？项目总投资约为470亿坚戈。

此前，据哈工业建设部消息，哈萨克斯坦扩大了国产机车的出口地域和规模，已向塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦、阿塞拜疆和土库曼斯坦等六个国家出口铁路产品。现在蒙古也加入了这一行列，哈国企业已经以每台400万美元的价格向蒙古交付了首批四台机车。

目前，全哈机车主要产自两家企业：Electric Locomotive Kurastyru Zauyty（电力机车装配厂有限公司）和Lokomotiv Kurastyru Zauyty（机车装配厂股份公司）。其年产能为100台。Lokomotiv Kurastyru Zauyty是哈铁路设备行业创立的首家生产企业，现由美国Wabtec公司全资持有，此前，该公司仅拥有50%的股份，另一半股份持有方为俄罗斯最大的机车车辆和铁路设备制造企业——Transmashholding公司，Transmashholding于去年9月受到美国制裁，去年10月-12月，Wabtec公司以8100万美元的价格收购了剩余50%的股份。Electric Locomotive Kurastyru Zauyty归阿尔斯通（ALSTOM B.V. ）所有。

【编译：木合塔尔·木拉提】