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    13:23, 03 五月 2024 | GMT +6

    哈马斯代表团将赴埃及进行停火谈判

    哈马斯代表团将赴埃及进行停火谈判
    Фото: 法新社

    （哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，一名埃及高层消息人士当地时间2日向埃及开罗新闻电视台表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)代表团将在未来2天内抵达埃及首都开罗，进行加沙地带停火谈判。

    据路透社消息，哈马斯2日发表声明称，将在开罗举行的谈判旨在“达成一项实现我们人民要求并结束侵略的协议”。

    声明称，哈马斯政治局领导人哈尼亚当日同埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒通电话，表示正以“积极态度”研究加沙地带停火协议提案。

    据美国国务院官网消息，美国国务院发言人马修·米勒2日表示，在最新的停火协议提案中，以色列在许多长期采取的立场上做出了妥协，满足了哈马斯此前提出的同意达成协议所需要的许多要求。

    米勒称，哈马斯现在必须接受这一协议。他表示，哈马斯是实现立即停火的“唯一阻碍”，“我们正等待他们的回应”。

    巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”2日援引当地消息人士的话报道称，以色列战机当日下午袭击了加沙地带北部、中部和南部几个地点，造成至少10人死亡，其中包括1名儿童，另有多人受伤。

    据联合国开发计划署官网消息，如果加沙冲突持续超过7个月，加沙地带发展水平将倒退37年；巴勒斯坦国内生产总值将下降26.9%，贫困率将上升至58.4%，新增贫困人口174万。

    标签:
    国际 以色列 埃及 巴勒斯坦
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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