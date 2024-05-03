哈马斯代表团将赴埃及进行停火谈判

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，一名埃及高层消息人士当地时间2日向埃及开罗新闻电视台表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)代表团将在未来2天内抵达埃及首都开罗，进行加沙地带停火谈判。

据路透社消息，哈马斯2日发表声明称，将在开罗举行的谈判旨在“达成一项实现我们人民要求并结束侵略的协议”。

声明称，哈马斯政治局领导人哈尼亚当日同埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒通电话，表示正以“积极态度”研究加沙地带停火协议提案。

据美国国务院官网消息，美国国务院发言人马修·米勒2日表示，在最新的停火协议提案中，以色列在许多长期采取的立场上做出了妥协，满足了哈马斯此前提出的同意达成协议所需要的许多要求。

米勒称，哈马斯现在必须接受这一协议。他表示，哈马斯是实现立即停火的“唯一阻碍”，“我们正等待他们的回应”。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”2日援引当地消息人士的话报道称，以色列战机当日下午袭击了加沙地带北部、中部和南部几个地点，造成至少10人死亡，其中包括1名儿童，另有多人受伤。

据联合国开发计划署官网消息，如果加沙冲突持续超过7个月，加沙地带发展水平将倒退37年；巴勒斯坦国内生产总值将下降26.9%，贫困率将上升至58.4%，新增贫困人口174万。