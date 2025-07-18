特朗普称将就“假新闻”起诉《华尔街日报》

特朗普在社交媒体上发表长帖写道，他和白宫发言人曾直接告知《华尔街日报》主编埃玛·塔克，所谓“特朗普致爱泼斯坦信件”纯属伪造，但塔克对此充耳不闻。“《华尔街日报》仍坚持发表这篇虚假、恶意且构成诽谤的报道，特朗普总统即将对《华尔街日报》、新闻集团及（鲁伯特·）默多克先生提起诉讼。”

《华尔街日报》是新闻集团旗下报纸，该集团由鲁伯特·默多克掌管。特朗普在帖文中称，他也曾就此事直接警告默多克。“默多克先生当时称他会处理此事，但他显然无权这么做。”

特朗普还称，《华尔街日报》刊载此类“诽谤性谎言”，表明其已沦为“令人作呕的肮脏小报”。若爱泼斯坦案与他有关联，民主党人早就会曝光相关证据，“这些信息肯定不会尘封在档案里”，“这是假新闻的又一案例”。

《华尔街日报》报道称，2003年，爱泼斯坦50岁生日时，收到的贺信中有一封带有特朗普签名。

爱泼斯坦与大量美国政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕后，于2019年8月死于狱中，被判定为“自杀”。特朗普去年竞选总统时曾承诺公布爱泼斯坦“客户名单”，揭露爱泼斯坦罪行及其死亡背后的真相。美国司法部和联邦调查局本月7日发布联合备忘录，认定不存在“客户名单”且不会发布更多爱泼斯坦案相关文件。这一结论在特朗普阵营内部引发质疑和不满，特朗普近期已多次就此发声。