哈萨克斯坦将组装可水陆两栖作战的多功能装甲战车

这款战车原型来自新加坡“Singapore Technologies Engineering”公司，哈方已购买其生产与改进的全部授权文件，未来将于本土完成组装。接下来，该款军用车辆将接受在极端高温、严寒、泥泞及沙地等复杂自然条件下的测试，唯有通过所有严苛考验，才有资格进入批量生产阶段。

据哈国国防工业企业协会介绍，该战车具备极高的防护能力，能够保护车内士兵免受相当于10公斤梯恩梯炸药的爆炸威力，而常规的反坦克地雷通常装药仅为7公斤。

“Terrex Барыс-A 8x8”轮式装甲车基于通用战斗平台打造。该平台可灵活用于多种军用装备的生产，如装甲人员输送车（BTR）、轮式坦克、120毫米自行迫击炮、指挥控制车、侦察车以及近程防空导弹系统等。通过采用统一的平台架构，哈萨克斯坦可逐步建立起一体化的装甲战车体系，有助于提升部队的作战协同效率，同时降低维护和维修成本。

“Terrex Барыс-A”装甲车可搭载12名士兵，车组成员为2人。车辆配备600马力发动机，具备强劲的动力性能，能够满足多种作战任务的需求。

【编译：达娜】