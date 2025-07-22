哈萨克斯坦将加强移民管理体系 建立统一数字平台并规范外派中介机构

别克帖诺夫指出，目前哈萨克斯坦移民管理中存在多个结构性问题，包括非法移民、区域间人口分布失衡以及缺乏统一的移民数据统计体系等。

- 必须对现有法律法规体系进行全面审计，评估国家机关在移民事务中的职能与执行能力，并对上述所有关键问题采取系统性、综合性的解决方案。 - 总理指出。

为提升数据透明度与管理效率，政府决定于2025年11月1日前推出覆盖全国的统一移民数字管理平台，整合所有移民相关数据库。别克帖诺夫表示，过去两年在哈长期居留的外国人数量增长了1.5倍，仅2025年5月期间就查处了逾7000起违反移民法规的行为，必须通过技术手段提升治理能力。

他同时建议加快实施“移民ID卡”制度，为所有入境人员分配唯一身份标识，确保移民流动的动态监管与追踪。劳动和社会保障部、数字发展和航天工业部被责成在年内完成平台开发与部署。

会议还审议了有关哈萨克斯坦公民赴境外就业的中介监管机制。总理指出，目前从事海外劳务派遣的私人就业中介机构缺乏明确的监管框架，责任边界不清，存在风险。为此，政府将于年内制定法律修订草案，对私人就业中介实行强制许可制度，并加强行业监管与责任追溯。

别克帖诺夫强调，政府将继续全面落实国家元首有关移民管理与劳务输出政策的各项指示，推动形成透明、安全、高效、可持续的人口流动管理体系。

【编译：达娜】