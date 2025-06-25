罕见历史照片首次公开：80年前霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓原貌

霍贾·阿赫梅特·亚萨维哈萨克-土耳其国际大学教授、历史学博士穆赫塔尔·霍贾表示，这批照片还记录了战前时期，特别是1937年至1941年间的陵墓风貌。

—这些照片可以说是真正的历史文献。比如，有的照片显示陵墓周围曾有两道城墙，还清晰地捕捉到了城墙残迹。当时清真寺后部设有四根支撑柱，而在后来的修复工作中，其中一根被拆除，只保留了三根。-他说。

Ясауи кесенесінің оңтүстік-батыс қасбетіндегі реставрация. 26 қазан 1956 жыл. Фото: Будневич И., Сальников Ф.

据穆赫塔尔·霍贾介绍，当年的修复工作吸引了不少来自国外的专业工匠，其中也包括女性工匠。

照片中清晰可见工匠们铺设瓷砖的场景，以及女工参与和泥的情景。

Ясауи кесенесінің оңтүстік-шығыс қабырғасын жөндеу жұмысы. 1956 жыл. Фото: Будневич, Сальников

不过，一张1956年拍摄的陵墓正面照片存在技术瑕疵：底片被反向打印在纸上。

—这张照片中，陵墓的影像如同镜面反射一般。实际上，陵墓底部本应只有一侧有支撑结构，但照片却给人一种两侧都有支撑的错觉。-穆赫塔尔·霍贾指出。

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. 1947 жыл. Фото: КазТАГ / ТАСС

修复期间，建筑材料的堆放顺序和施工工艺在照片中也一览无遗。

据他介绍，当时施工时动用了拖拉机进行挖掘，清理出了深达两米的土层。而这层土中同样蕴藏着重要的考古文物。

—这些记录修复过程和施工细节的历史照片极为珍贵。哈通社档案保存的这些资料为研究我国文化历史遗产作出了巨大贡献。这些照片是历史学者和专家难得的实物证据。-穆赫塔尔·霍贾说。

突厥斯坦州长老理事会会长、突厥斯坦市荣誉市民扎热勒哈森·阿兹列特别尔艮诺夫也是当年修复历史的见证者之一。

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. 24 ақпан 1941 жыл. Фото: КазТАГ

他回忆说：

—1956年，我还在师范学校读书，经常路过陵墓。当时，不同民族的工匠们正在忙于修复作业。我们亲眼看见他们将石块和泥土运出，进行了大量准备工作。那时候，来陵墓参观的人还很少。

【编译：阿遥】