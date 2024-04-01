新研究预测气候变化或将影响全球计时

论文作者、美国加利福尼亚大学圣迭戈分校斯克里普斯海洋研究所的地球物理学家邓肯·阿格纽利用卫星数据，研究了地核运动和气候变化等对地球自转角速度的影响。

文章说，近几十年来，地核液态部分自转角速度以恒定变化率持续下降，这导致地球其余固态部分自转角速度增加。在这种效应影响下，如果不考虑两极融冰，地球上可能最早于2026年需要进行首次负闰秒调整。然而从20世纪90年代以来，由于格陵兰岛和南极洲冰融化加快，部分地球质量从两极向赤道附近转移，这导致地球自转角速度减慢。受此影响，首次负闰秒调整可能将推迟到2029年。

世界上有两种常用计时系统，分别是基于地球自转的世界时（UT）和基于原子振荡周期的国际原子时（TAI）。由于地球自转速度的不均匀性，随着时间推移，两个计时系统之间会出现时差，因此有了“协调世界时”（UTC）的概念。“协调世界时”以国际原子时秒长为基础，在时刻上尽量接近世界时。

闰秒是1972年以来为使“协调世界时”接近于世界时的时刻，而对“协调世界时”人为增加或删减1秒的调整，即当世界时和国际原子时之间相差达到0.9秒时，就将协调世界时向前拨1秒（删减1秒，即负闰秒）或向后拨1秒（增加1秒，即正闰秒）。迄今全球已进行过27次闰秒调整，均为正闰秒，负闰秒从未被使用过。

闰秒对需要精准对时的计算机系统造成巨大干扰。2022年第27届国际计量大会决定，最迟不晚于2035年废除闰秒，并要求各方协商提出一个可以将“协调世界时”持续至少百年的新方案。

专家指出，从计量学角度来看，首个负闰秒推迟三年出现“是个好消息”，但这不应被视为全球变暖有利的依据。