哈萨克斯坦将禁止义务兵役人员申请银行及微贷机构贷款

草案指出，国防部将向信用局定期提供义务兵役人员的名单信息，相关数据将被纳入个人信用报告。当银行或微金融机构收到来自征兵年龄段公民的贷款申请时，必须核查其信用报告中是否含有服兵役记录；若存在此类信息，贷款将被拒绝发放。

草案同时规定，一旦服役人员退出现役，其“义务兵役”状态将从信用报告中删除，贷款限制也将解除。

此举被认为是为了防范义务兵役人员因收入中断而引发的信贷违约风险，同时也为信贷市场建立更加清晰和可控的风险管理机制。草案仍在征求意见阶段，预计将在近期正式通过并实施。

在哈萨克斯坦，18至27岁男性需履行义务兵役。数据显示，约半数入伍前青年已持有贷款。2024年，共有40,202人被征召入伍；截至2025年初，在22,400名持有贷款的义务兵中，有20,100人已获得贷款延期资格。当前政策允许服役期间自动获得贷款延期，且在退役后60日内仍享有延期待遇，无需前往银行或提交任何申请，银行也不得因此产生罚息或催收行为。

【编译：达娜】