哈萨克斯坦削减石油产量将如何影响全球市场

今年1月，哈萨克斯坦原油产量670万吨，同比下降3.2%。原油产量最高的是阿特劳州：460万吨，同比减少2.4%。其次是曼格斯套州（140万吨，同比减少1.4%）和阿克托别州（36.06万吨）。从产值来看，为1.3万亿坚戈，同比减少9.7%。

2023年1-12月，石油产量为7760万吨，比2022年1-12月增长7%。

此前，哈萨克斯坦延长了2024年第二季度石油日产量自愿减少8.2万桶的计划。此次减产是在2023年4月宣布的持续到2024年12月底减产计划基础上的额外减产。

哈能源部表示，额外减产旨在加强欧佩克+国家为维护石油市场稳定与平衡而采取的预防措施。

哈萨克斯坦生产的大部分石油（占总量的90%以上）用于出口。2023年1 -12月，石油出口量增长了8.4%，达到7070万吨，出口总额达423亿美元，比上年同期减少了9.8%。

向独联体国家（阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和俄罗斯）出口24.28万吨，出口额为1.233亿美元，实物出口量增长4.1%，出口金额减少17%。

7040万吨石油运往世界其他国家，出口总金额达422亿美元。实物出口量增长8.4%，出口金额增长9.8%。哈萨克斯坦石油主要出口至意大利、荷兰、中国、韩国和罗马尼亚。

去年12月，原油和石油产品出口价格下跌8.3%。在月动态中，独联体国家的价格保持在以前水平，其他国家的价格下降。

在年度动态（即至2022年12月）中，出口价格上涨了5%。与此同时，出口至独联体国家的价格下降了5.3%，而出口至其他国家的价格则上涨了5.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】