16:49, 13 六月 2025 | GMT +5
阿斯塔纳将上演中国丝绸服装时尚秀
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家博物馆将与中国丝绸博物馆签署一份为期五年的谅解备忘录。
这一消息由中国丝绸博物馆副馆长张成名在阿斯塔纳举行的“丝绸之路：文化对话”国际学术会议上宣布。
—中国丝绸博物馆位于浙江省杭州市，是中国东南地区最大的纺织与丝绸博物馆。今天的会议是在哈中旅游合作框架下举行的。我们带来了“丝绸与丝绸之路：从中国到哈萨克斯坦”主题展。不仅有展览，还有会议环节，行业专家、手工艺人和学者将在此交流思想、分享经验。-张成名在接受媒体采访时表示。
据他介绍，中国丝绸博物馆早在15年前便在阿斯塔纳举办过展览。
—今年的展览是我们在哈萨克斯坦举办过规模最大的一次。国家博物馆为我们提供了超过1000平方米的展示空间，使我们得以向参观者呈现145件以上展品。除了展览本身，我们还将在现场举行一场丝绸服装时尚秀。-他说。
张成名还表示，根据即将签署的谅解备忘录，中国丝绸博物馆将在未来五年内，每年都将在哈萨克斯坦国家博物馆举办一系列展览。
据此前报道，2025“中亚情缘”——中国影视节目展播活动日前在阿斯塔纳拉开帷幕。
【编译：阿遥】