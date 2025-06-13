阿斯塔纳将上演中国丝绸服装时尚秀

这一消息由中国丝绸博物馆副馆长张成名在阿斯塔纳举行的“丝绸之路：文化对话”国际学术会议上宣布。

—中国丝绸博物馆位于浙江省杭州市，是中国东南地区最大的纺织与丝绸博物馆。今天的会议是在哈中旅游合作框架下举行的。我们带来了“丝绸与丝绸之路：从中国到哈萨克斯坦”主题展。不仅有展览，还有会议环节，行业专家、手工艺人和学者将在此交流思想、分享经验。-张成名在接受媒体采访时表示。

据他介绍，中国丝绸博物馆早在15年前便在阿斯塔纳举办过展览。

—今年的展览是我们在哈萨克斯坦举办过规模最大的一次。国家博物馆为我们提供了超过1000平方米的展示空间，使我们得以向参观者呈现145件以上展品。除了展览本身，我们还将在现场举行一场丝绸服装时尚秀。-他说。

张成名还表示，根据即将签署的谅解备忘录，中国丝绸博物馆将在未来五年内，每年都将在哈萨克斯坦国家博物馆举办一系列展览。

据此前报道，2025“中亚情缘”——中国影视节目展播活动日前在阿斯塔纳拉开帷幕。

【编译：阿遥】