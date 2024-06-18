哈萨克斯坦将实施系统性措施，全面提升通信网络质量

➤ 当前情况

哈萨克斯坦的互联网普及率已达到发达国家水平。与2020年相比，国内互联网流量增长了61.5%，用户数量增长了12.9%。

根据Ookla Speedtest 2024年4月的数据，我国平均网速为43.6 Mbps，位居全球第66位，高于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。

➤农村互联网建设

全国共有6290个村庄，其中2606个村庄已开通光纤宽带。

根据国家项目，将通过公私合伙机制将光纤线路连接到3010个村庄，预计将有240万人能够使用互联网，吸引运营商投资超过3400亿坚戈。

目前，全国共有4866个村庄可用移动互联网。2023年，在税收优惠政策的支持下，1161个村庄开通了4G，这项工作在剩余1424个村庄正在进行中。

➤5G技术部署

Kcell和Tele2两家运营商将继续扩大5G网络在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特和各州首府的覆盖范围。目前，20个城市已安装了1144座基站。

根据国家元首的指示，哈萨克斯坦的5G移动通信建设应于2025年底前完成。到2027年底前，移动运营商将向电信行业投资超过4500亿坚戈。

➤新的系统性措施

将通信网络基础设施建设纳入各市县乡村总体规划和详细规划项目中；

建议修订基站无线电信号最大允许范围标准，哈萨克斯坦的标准比发达国家甚至周边国家高出10-20倍；

数字发展、创新和航空航天工业部将与地方政府和各运营商通力合作，继续消除城市中信号较弱的“空白区域”；

允许在政府机构安装基站，但需避开涉密场所；

正在研究启动Voice over Wi-Fi (VoWiFi)技术，通过Wi-Fi网络进行语音通话，这将提高信号质量，特别是在蜂窝网络覆盖较差的地方（如停车场）；

为有效监测全国范围内的通信质量，将启动“电信数字地图”。公众可以在其中查看居民点的通信质量问题及其解决方案，并对任何地点的网络质量进行在线评价。

【编译：阿遥】