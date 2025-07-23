谁将抢先体验10G网络？阿斯塔纳试点测试即将启动

合作背景：哈中论坛推动数字合作

此次试点项目是在“中国－中亚产业投资合作论坛”期间，由阿斯塔纳市政府与“华为技术哈萨克斯坦公司”签署协议后启动的。项目作为双方数字化合作的重点成果之一，计划率先在首都进行实地测试。

何时何地开展测试？

据首都数字化与公共服务管理局消息，该项目的演示性测试将于今年9月底前启动，目前已进入设备收集和运输等准备阶段。

测试的具体地点仍在确定中，但初步拟在首都一家银行的分支机构内进行展示，试点区域将由市政府另行确认。

谁可以参与测试？

此次测试向公众开放。市民、政府机构代表、企业人士，以及来自哈萨克斯坦数字发展、创新与航空航天工业部电信委员会和市政府的工作人员都将有机会率先体验10G网络的速度与稳定性。

如何接入网络？

用户将通过本地互联网服务商的现有或升级后的基础设施接入该网络，无需进行额外注册或申请。

不过管理局也强调，要想充分发挥10G网络的性能，用户需配备支持10Gbps速度的数据传输设备，否则将受限于自身设备的传输能力。

使用10G网络需要哪些设备？

为顺利接入10G网络，用户需准备以下硬件：

支持10Gbps速率的网络接口卡（NIC），例如： TP-Link TX401 ASUS XG-C100C

支持Wi‑Fi 6E或Wi‑Fi 7标准的路由器

兼容10G的笔记本或台式机设备（PCIe插槽）

值得注意的是，大多数传统设备自带的网络接口仅支持最高1Gbps速率，即便能接入10G网络，最终网速仍会受到硬件限制。

测试将持续多久？评估哪些指标？

项目测试期将持续最多30天，期间技术专家将重点评估以下方面：

上传与下载速度表现；

网络连接的稳定性；

4K和8K视频流播放的连贯性与清晰度，是否能实现无延迟、无质量损失。

测试之后：是否将全面推广？

如果测试结果显示网络表现优秀，各大互联网服务提供商，特别是Beeline公司，将在未来数年内分阶段推广这一技术。

Beeline公司已为测试项目提供了通信通道，并表达了对未来大规模部署的技术准备和积极态度。

项目资金来源

本次10G互联网试点的所有投资均由华为公司承担，阿斯塔纳市政府未投入公共预算，体现了公私合作推动数字基础设施升级的潜力。

总的来说，随着全球数字化进程的加速，10G网络代表着未来城市发展的关键基础设施之一。阿斯塔纳作为哈萨克斯坦的政治与创新中心，此次试点不仅展示了新技术的应用前景，也预示着未来数字经济的巨大空间。

【编译：达娜】