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    11:52, 31 七月份 2025 | GMT +5

    总统接见国家铁路公司主席 聚焦交通基础设施现代化

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见了哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）董事会主席塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫，听取了公司运营成果的汇报。

    Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры
    Фото: Акорда

    根据阿尔德别尔格诺夫介绍：

    - 货运增长显著：今年上半年，铁路货运周转量同比增长8.6%，过境运输量达到1460万吨。
    - 铁路网络扩建：为打造跨国铁路走廊，已新建铁路超过1700公里，并正在对3000公里铁路进行现代化改造。具体包括：
    - 今年将完成多斯特克-莫因特段第二部分铁路及阿拉木图绕行铁路建设；
    - 达尔巴扎-马克塔拉尔铁路项目持续推进；
    - 巴克特-阿亚戈兹和克孜勒扎尔-莫因特铁路建设已启动。
    - 终端网络扩展：公司正积极扩展铁路终端设施。
    - 数字化转型：高度重视数字化发展，与全球创新领军企业合作，提升铁路运输质量和安全水平；跨里海国际运输走廊的过境申报时间从8小时缩短至30分钟。

    总统强调，国家铁路公司在提升国家过境潜力与经济发展中扮演重要角色，并指出进一步现代化交通基础设施的战略意义。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统 交通运输 交通 跨里海国际运输路线/中间走廊
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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