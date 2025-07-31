总统接见国家铁路公司主席 聚焦交通基础设施现代化

根据阿尔德别尔格诺夫介绍：

- 货运增长显著：今年上半年，铁路货运周转量同比增长8.6%，过境运输量达到1460万吨。

- 铁路网络扩建：为打造跨国铁路走廊，已新建铁路超过1700公里，并正在对3000公里铁路进行现代化改造。具体包括：

- 今年将完成多斯特克-莫因特段第二部分铁路及阿拉木图绕行铁路建设；

- 达尔巴扎-马克塔拉尔铁路项目持续推进；

- 巴克特-阿亚戈兹和克孜勒扎尔-莫因特铁路建设已启动。

- 终端网络扩展：公司正积极扩展铁路终端设施。

- 数字化转型：高度重视数字化发展，与全球创新领军企业合作，提升铁路运输质量和安全水平；跨里海国际运输走廊的过境申报时间从8小时缩短至30分钟。

总统强调，国家铁路公司在提升国家过境潜力与经济发展中扮演重要角色，并指出进一步现代化交通基础设施的战略意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】