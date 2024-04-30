总统接见国家安全委员会主席

会谈中，萨赫姆巴耶夫就国安委年初至今的工作成果，国安委改革进程和下阶段工作计划进行了汇报。

此外，总统还听取了鉴于当前国家安全面临的挑战和威胁改进国家安全委员会工作的措施，包括制定监管和法律框架、加强人员潜力、引进先进信息技术，以及消除官僚作风等领域相关工作报告。

萨赫姆巴耶夫还就国安委打击恐怖主义和极端主义，以及打击贩毒领域开展的相关工作成果进行了介绍。

国安委主席表示，根据采取的有效措施，追回7070亿坚戈非法资金，其中12亿坚戈归还国家财政。

年初至今，国安委边防局抓获了超过7000名非法越境者，挫败395起与跨境运输武器弹药、毒品和其他违禁物质有关的行为。此外，还阻止了32亿坚戈的货币和价值76亿坚戈的货物非法转移。

据他介绍，国安委网络安全部门去年成功拦截对国家机构和战略设施网络资源实施的5030万次网络攻击和819次DDos攻击。

最后，托卡耶夫总统向国安委主席下达了具体工作指示。

【编译：小穆】