托卡耶夫接见阿斯塔纳国际金融中心总裁 强调加强招商引资

别科图尔沃夫表示，截至目前，通过阿斯塔纳国际金融中心平台，哈萨克斯坦已吸引超过120亿美元的投资，远超2025年远景目标。自中心成立以来，参与企业共向国家纳税1150亿坚戈，其中2024年上半年缴纳了298亿坚戈。税收收入的增长主要归因于中心参与企业数量的增加及其经营活动的进一步活跃。

别科图尔沃夫还提到，今年上半年，已有500多家企业落户阿斯塔纳国际金融中心，使参与企业总数接近3000家，更为创造新的就业机会做出了重大贡献。截至2024年第二季度末，中心辖区内的企业共创造了近7600个就业岗位。

此外，别科图尔沃夫介绍了中心为支持商业活动所采取的措施，并提到6月份举办了AIFC Community倡议的首场活动。

国家元首还听取了2024年阿斯塔纳金融日活动筹备情况的汇报，该活动将于9月5日至6日举行。

托卡耶夫总统做出一系列重要指示，要求推动阿斯塔纳国际金融中心的进一步发展。他特别强调，所有政府和金融机构要通力合作，充分利用阿斯塔纳国际金融中心这一平台，进一步加大招商引资力度。

【编译：阿遥】