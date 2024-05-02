托卡耶夫总统接见阿斯塔纳国际金融中心总裁

会谈中，别科图尔沃夫向总统就AIFC去年和今年一季度工作成果，以及未来发展计划进行了汇报。

阿斯塔纳国际金融中心运营以来，为国家吸引了超过110亿美元（包括2023年和今年前3个月的35亿美元）的投资资金。这一数据超过了之前预测的 2025 年目标。

据他介绍，2023年在AIFC注册的公司数量达到了670多家，创历年最高记录。目前，全球78个国家的2600多家公司在AIFC注册。

去年和今年一季度，国际金融中心参与企业向国家预算缴纳了487亿坚戈税款。2023年，国际金融中心仲裁中心审理了767起商业纠纷案件。

托卡耶夫总统谈及了国际金融中心为区域吸引绿色投资和中间走廊发展的重要作用。

值得一提的是，哈萨克斯坦60%以上的“绿色”债券和信贷是在AIFC绿色金融中心的支持下发行的。

托卡耶夫表示，在当前形势下，有必要联合所有国家机构和金融机构的努力，帮助哈萨克斯坦经济吸引投资，积极利用AIFC的基础设施进行交易。

【编译：小穆】