17:41, 09 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将为外国留学生推出多次往返电子签证
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克今天表示，哈萨克斯坦将为外国留学生签发新的多次往返电子签证。
—目前，哈萨克斯坦已开设40所世界知名高校分校。在我国学习的外国留学生人数已达3.15万，创下历史新高。我们的目标是到2029年将这一数字提升至15万。为实现这一目标，我们必须重新审视向外国留学生、专家学者和教师签发签证的程序。接下来，我们将为外国留学生推出新的多次电子签证。-努尔别克在政府会议上说。
他指出，根据哈萨克斯坦移民政策理念，还将为稀缺专业人才提供签证。这类签证将面向在科学、教育和技术领域拥有宝贵技能的外国专家以及哈萨克族裔人士。
—国际经验表明，许多国家都建立了类似机制。例如，加拿大允许毕业生在本地工作1至3年；迪拜为外国留学生提供长期签证，优秀学生还能获得特别的“黄金签证”；在莫斯科，还有面向学生的“莫斯科卡”。-努尔别克补充说。
值得一提的是，总统在昨天发表的国情咨文中指出，要不分国籍地吸引能够为国家发展作出贡献的优秀外国专家。
【编译：阿遥】