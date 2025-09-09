哈萨克斯坦将为外国留学生推出多次往返电子签证

—目前，哈萨克斯坦已开设40所世界知名高校分校。在我国学习的外国留学生人数已达3.15万，创下历史新高。我们的目标是到2029年将这一数字提升至15万。为实现这一目标，我们必须重新审视向外国留学生、专家学者和教师签发签证的程序。接下来，我们将为外国留学生推出新的多次电子签证。-努尔别克在政府会议上说。